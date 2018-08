'El Potrillo' sorprende a Jaime Camil en la Riviera Nayarit

Agencia

MÉXICO.- Pese a que tiene su residencia en Estados Unidos y que generalmente trabaja ahí, cuando a Jaime Camil le sale un proyecto en México, no duda en aceptarlo.

Precisamente ahora se encuentra en pleno rodaje de la película My Boyfriends Meds en la Riviera Nayarit, en la que comparte créditos con sus amigos Sandra Echeverría, Juan Soler y la actriz estadounidense Brooke Shields, entre otros.

También te puede interesar: Así luce Isabela Moner como 'Dora, la exploradora'

Y en esas andaban cuando de pronto les cayó de sorpresa Alejandro Fernández, que causó gran conmoción durante su estancia, pues todo mundo se quiso sacar una foto con él.

“Un placer verte Hermano @jaimecamil en #puertovallarta !! Me reí muchísimo con las escenas que vimos de #myboyfriendsmeds!! Será todo un éxito!! @brookeshields Beautiful as always!! Hermosa como siempre!! Enhorabuena a todo el elenco!!!”, comentó "El Potrillo" en su Instagram sobre este divertido encuentro.

Jaime Camil no dejó pasar la oportunidad de agradecer la visita de "El Potrillo".

Por las fotos que han compartido los actores en redes sociales, la han pasado genial durante el rodaje y cada uno se ha dado su espacio para aprovechar su estancia en Punta de Mita.

Por ejemplo, Brooke Shields ha tomado el sol, ha disfrutado de las espectaculares vistas e incluso ha tenido tiempo para hacer un poco de hiking.

Otro que ha gozado en grande es Jaime Camil, quien aprovechó su estancia para llevar a su familia, que ha disfrutado de algunos días de vacaciones.

Y no sólo eso; durante su estancia, Heidi Balvanera (su esposa) y Elena Camil (su primogénita) han aprovechado para celebrar el cumpleaños número 45 del actor. No conformes con eso, Heidi y Jaime también festejaron su quinto aniversario de bodas.

Y claro, no han faltado tampoco la buena onda entre todos, en especial las de Camil y Juan Soler, quienes son muy amigos desde hace años.

Con información del portal Quién.