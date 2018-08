¡Malas noticias! Jarabe de Palo se despide de los escenarios

Agencia

MÉXICO.- Pau Donés ha anunciado que Jarabe de Palo se detendrá una “larga” temporada. El cantante ha explicado que la actuación en el Festival de Cap Roig es una de las últimas del grupo antes de parar su actividad profesional el 1 de enero de 2019.

El líder y alma de la banda ha asegurado que “no es un adiós para siempre, es un hasta pronto largo”. Donés dice que ha tomado esta decisión porque “tiene ganas de descansar un poco” y “quiero recuperar cosas de mi vida cotidiana que he perdido y quiero reanudar: los fines de semana, las vacaciones, ir a comprar...”.

Además de la gira actual, que corresponde al 20 aniversario de la banda, tiene otros dos proyectos en marcha, un libro con las letras de sus canciones y un disco orquestal.

El cantante catalán se encuentra en plena lucha contra el cáncer después que se le reprodujese la enfermedad. El líder de ‘Jarabe de Palo’ se ha convertido en una ejemplo de la lucha:”Yo no lucho en contra, yo convivo. Tengo una enfermedad crónica que puede ser grave y peligrosa, y lo que hacemos, es intentar que lo sea lo menos posible”, ha explicado al mismo medio.

Se va a vivir al extranjero con su hija

El artista catalán también ha dicho que uno de los motivos por los que se baja de los escenarios es por su hija de 14 años: “me perdí la primera parte de su vida y ahora no me quiero perder la adolescencia”.

En otra entrevista a ‘El periódico’, Pau Donés ha explicado que se irá “a vivir al extranjero” con su hija y, aunque no ha desvelado donde, ha dicho que “muy lejos para que no me puedan decir ‘hey, han llamado de un festival, a ver si puedes tocar…’”.

