Jared Leto será Skeletor en el live-action de 'Masters of the Universe'

Jared Leto ha sido confirmado para interpretar a Skeletor en el esperado live-action de ‘Masters of the Universe’, una producción de Amazon MGM y Mattel Films.

Medios de entretenimiento como Deadline y Variety, reportaron que Leto, reconocido por su actuación en películas como ‘La Casa de Gucci’ y ‘Dallas Buyers Club’, asumirá el papel del icónico villano de rostro calavérico, quien se enfrentará al héroe He-Man, interpretado por Nicholas Galitzine.

La película de ‘Masters of the Universe’ se estrenará en los cines el 5 de junio de 2026.

Jared Leto has been cast as Skeletor in the upcoming "Master of the Universe" movie from Amazon MGM Studios and Mattel Films.



He joins a cast including Idris Elba, Camila Mendes, Nicholas Galitzine, and more. pic.twitter.com/SU7Vu6WotA