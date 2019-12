Jason Momoa es elegido como el hombre del año

Agencia

AUSTRALIA.- La revista GQ Autralia le dio el premio a Jason Momoa como el hombre del año y no solo por su físico, sino por la labor ambiental que desempeñó durante el 2019.

Algo de lo que están muy claros en la revista GQ de Australia, la cual, se ha encargado de premiar al galán de 40 años con el galardón a hombre del año, destacando principalmente su activismo medioambiental.

Sorpresivamente y a pesar de ser estadounidense, es tan querido en la isla que se impuso ante los hermanos Chris y Liam Hemsworth, alzándose con el galardón que en 2018 levantó el actor Joel Edgerton.

Momoa supo agradecer en redes sociales con su buen humor característico.

"Nunca, ni en un millón de años, pensé que sería nombrado ‘Hombre del año GQ 2019’, y menos por delante de los hermanos Hemsworth, aunque ya sabes que me lo merezco. Es un honor para mí, aunque desafortunadamente sólo me queda un mes para disfrutar de mi corona, espero que sea porque me estoy dejando la piel quitando plásticos y concienciando a la gente sobre el cambio climático. Sólo con llegar a la gente ya me siento bien. He llegado a un punto culminante en mi vida con el que quiero difundir la conciencia sobre el cambio climático" -Mencionó el actor en su publicación.

