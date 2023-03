Kim Jennie de BlackPink será parte de la nueva campaña para el bolso Chanel 22 junto a Lily-Rose Depp, Margaret Qualley y Whitney Peak.

Desde 2017, Jennie Kim, la estrella mundial del K-Pop, es una de las embajadoras más llamativas de Chanel, pues su juventud y estilo dotan de frescura a la marca.

La Maison eligió colaborar con estas cuatro jóvenes mujeres para resonar con los códigos actuales de la cultura pop. Las modelos han sido filmadas por el lente de Inez & Vinoodh para capturar en un video su esencia en una historia basada en su personalidad.

Jennie lleva a Chanel a las calles de Seúl, Corea del Sur donde la también cantante se da cuenta de porqué es considerada como una mujer de su tiempo por la marca.