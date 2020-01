Jennifer Aniston y Brad Pitt, en inesperado reencuentro

Redacción.

California.- La edición de los SAG Awards 2020, realizada la noche del domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, puso a revolotear las redes sociales.

Desde la llegada de los nominados, celebridades e invitados especiales, a la alfombra plateada, quienes impactaron con los atuendos, como la estrella de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown.

Pasando por la estatuilla para Joaquín Phoenix, protagonista de “Joker”, que no sorprendió; a diferencia de “Parasitos” que hace historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en obtener el máximo galardón de la noche.

Los premios, también conocidos como “Premios del Sindicato de Actores” por sus siglas en inglés, reconoce el trabajo de los actores en el terreno de cine y televisión (incluyendo ahora plataformas digitales).

Las redes sociales explotaron cuando la ex pareja de Hollywood, Jennifer Aniston y Brad Pitt, se reencontraron inesperadamente detrás el escenario donde celebraron sus premios juntos.

Jennifer Aniston, nominada y ganadora en la categoría de televisión a “Mejor actriz serie de drama” por su participación en la serie “The Morning Show”; felicitó tras bambalinas a Brad Pitt quien fue reconocido como “Mejor actor de reparto” por el filme de Quentin Tarantino.

