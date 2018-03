JLo y Alex Rodríguez estrenan 'nido de amor'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El amor de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se ha consolidado y para muestra está la reciente compra de la pareja, un lujoso departamento de USD 15,3 millones ubicado en la emblemática Park Avenue, en la torre más alta del hemisferio oeste.

Cuando una relación se consolida y deciden convivir en pareja debes obtener tu espacio de amor y aún más cuando se tienen hijos. Esa fue la decisión que tomaron Jennifer López y Alex Rodríguez, ya que ambos se han comprado un apartamento, y no cualquier apartamento.

También te puede interesar: ¡Otra más! Jennifer Lopez fue víctima de acoso en Hollywood

Su nueva propiedad esta ubicado en Central Park. Si conoces New York y te has paseado por el distrito metropolitano de Manhattan, seguramente has visto un rascacielos blanco de prisma perfecto y enormes ventanales cuadrados que sobresale como un pico de entre toda la amalgama de edificios enormes del Midtown de Manhattan. Su nombre es 432 Park Avenue.

Los famosos habrían desembolsado 15 millones de dólares en un piso de 370 metros cuadrados, tres dormitorios y cinco baños aunque uno de ellos no es completo, según The Wall Street Journal. Jlo y ARod tendrán espacio de sobra para hacer más agradable su vida neoyorquina junto a los dos mellizos de la cantante, Max y Emme, de 10 años; y las dos hijas del deportista, Natasha, de 13, y Ella, de 9.

Con un apartamento en 432 Park Avenue, Lopez y Rodriguez pueden además presumir de tener una casa en el edificio residencial más alto del mundo, sólo superado en Manhattan por el One World Trade Center en el que antiguamente estaban las Torres Gemelas.

Y junto a los demás residentes, la pareja y sus hijos tendrán acceso a casi 3.000 metros cuadrados de instalaciones, entre las que se incluyen una piscina, un restaurante privado, una librería de lujo con billar, un centro de fitness y una espectacular sala para proyecciones. El vídeo adjunto no tiene desperdicio para aquellos que quieran sentir un poquito de envidia.