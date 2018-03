¡Otra más! Jennifer Lopez fue víctima de acoso en Hollywood

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lopez decidió liberarse de un secreto que había mantenido guardado durante varios años. La artista estadounidense reveló que fue víctima de acoso sexual durante sus inicios, cuando realizaba sus primeras audiciones para un papel en Hollywood.

“No he sido acosada de la misma forma en que algunas mujeres sí lo han sido. Pero, ¿alguna vez un director me ha pedido que me quitara la camiseta y le ensañara los pechos? Sí, me ha pasado. ¿Lo hice? No, no lo hice”, comentó.

De acuerdo con El Comercio, pese a que no fue una experiencia extremadamente traumática, la cantante de éxitos como "Let´s Get Loud", recuerda haberse sentido aterrada al tener que enfrentarse a él.

“El corazón se me salía del pecho pensando: ¿Qué estoy haciendo? ¡Este hombre me está contratando! Pero dentro de mí sabía que ese comportamiento no era correcto. Podría haber hecho lo contrario, pero creo que al final la chica del Bronx que llevo dentro pensó: ‘No, no vamos a hacerlo’”, detalló la actriz.

De esta forma, la artista se suma a una larga lista de figuras de Hollywood que sufrido de acoso sexual, como Angelina Jolie, Uma Thurman, Reese Witherspoon y Jennifer Lawrence.

J.Lo ha sido una de las principales activistas y defensora de colectivos contra la discriminación y los abusos como Time’s Up o #MeToo, se une ahora a la denuncia en primera persona.

Lopez es la superestrella latina más rica del planeta con una fortuna estimada en 370 millones de dólares​ y es la latina de mayor influencia en los Estados Unidos, según la lista de los 100 hispanos más influyentes de la revista "People".

Vendió más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.