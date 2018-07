¡Qué cambio! Así lucía Jennifer Lopez antes de ser famosa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López ha evolucionado mucho con los años. El video de una audición suya para el programa In Living Color muestra a Jennifer López en la década de 1990, antes de alcanzar el estrellato a nivel mundial. Antes de interpretar a Selena Quintanilla en la película Selena que la catapultó a la fama, López fue bailarina del show de comedia In Living Color de la cadena Fox.

Un video de su audición para el show fue divulgado por Inside Edition y muestra a J.Lo cuando era una “Fly Girl’, como llamaban a las bailarinas del popular programa, informa el portal People en Español.

En aquel entonces la artista, que recién celebró su cumpleaños 49 junto a su pareja Alex Rodríguez y sus hijos, tenía unos 20 años. En el video de la audición vemos a Lopez bailando y cantando. La intérprete de éxitos como “El anillo” y “Ain’t Your Mama” tenía el cabello más corto y rizado.

Aparece la comediante Rosie Pérez dándole instrucciones a Jennifer y otras bailarinas que audicionaron. Rosie ganó un Emmy por su labor como coreógrafa de "In Living Color" y en 1990 no tenía idea de que aquella chica desconocida que bailaba frente a ella se convertiría en la celebridad que hoy es.

La protagonista de la serie "Shades of Blue", jueza de American Idol, activista, empresaria y estrella de la música y el cine, tuvo que ganarse con su esfuerzo y talento el éxito que hoy disfruta. La artista compartió el 25 de enero un video en Instagram, donde motiva a otros que luchan por alcanzar sus sueños.

“Nadie más que tú sabe lo que tú puedes hacer. Nadie te lo puede decir. Si les cuento todas las personas que me dijeron que yo no podría actuar, cantar o bailar, o que no era buena en eso o que debería parar o rendirme —incluso después de ser famosa por hacer todas estas cosas— estaría encerrada en una casa sin hacer nada”, dijo. “La verdad es que nadie sabe lo hay dentro de ti. Solo tú sabes lo que puedes lograr y de lo que eres capaz”.