Jennifer Lopez pide el divorcio a Ben Affleck tras un año de matrimonio

Jennifer Lopez presentó oficialmente la solicitud de divorcio de Ben Affleck, según un reporte exclusivo de TMZ.

La cantante y actriz acudió este martes 20 de agosto al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para presentar los documentos legales que ponen fin a su matrimonio con el actor, el cual comenzó el 16 de julio de 2022 en una íntima ceremonia en Las Vegas.

Según las fuentes citadas por TMZ, Lopez acudió a la corte sin la representación de un abogado, indicando que la separación de la pareja ocurrió el 26 de abril de este año.

Jennifer Lopez and Ben Affleck are divorcing after nearly two years of marriage. Lopez filed on Tuesday, Aug. 20, in an L.A. County Superior Court.



Lopez and Affleck married in Las Vegas in July 2022 after re-sparking their relationship from two decades prior.



