Tras varios años, 'Wonder Woman' revela que sufrió acoso

ESTADOS UNIDOS.- Muchas actrices internacionales se animaron a contar lo que sufrieron hace un tiempo. A mujeres como Salma Hayek, Rose McGowan o Ashley Judd, se les sumó otra víctima que confesó haber sido víctima de acoso sexual: Lynda Carter, informa el portal Infobae.

Conocida por su papel en Wonder Woman y Miss Mundo 1972, la actriz reconoció que sufrió abusos durante su carrera profesional y señaló que el culpable está siendo procesado actualmente. "No lo demandé, ya lo han hecho otras mujeres por mí", explicó Carter en una entrevista para The Daily Beast.

"Como víctima, creo a cada mujer que denunció a Bill Cosby y al presidente Trump. No tienen por qué mentir", añadió la actriz. "Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No sólo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres", agregó.

"Había un cámara que hacía agujeros en mi camerino para ver cómo me cambiaba"

Lynda Carter tuvo que enfrentarse al machismo durante el rodaje de la serie Wonder Woman. "Había un cámara que hacía agujeros en mi camerino para ver cómo me cambiaba. Lo descubrieron y lo echaron", destacó.

La actriz reconoció que el acoso sufrido le afectó a la hora de tratar con los hombres ya que, "siempre temía que intentaran algo más".

Además, la estrella dijo que uno de los motivos por los que decidió no denunciar estas situaciones, tuvieron que ver con el miedo a perder el trabajo. "Te metían en una lista negra, así que sabías que nadie te iba a creer y además ibas a perder tu trabajo".

"Nunca lo denuncié, porque sinceramente: ¿A quién le iba a contar lo que estaba pasando? Sólo a mis amigas, solo a las mujeres", se lamentó.