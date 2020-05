Jimmy Fallon se disculpa por chiste del 2000 sobre Chris Brown

Nueva York.- El presentador del programa “Tonight” de NBC, Jimmy Fallon, se disculpó por hacer una personificación del cómico Chris Rock con el rostro pintado de negro durante un episodio de “Saturday Night Live” en el año 2000.

Fallon tuiteó el martes que “no hay excusa para esto”.

La discusión sobre la rutina de Fallon de hace 20 años surgió esta semana luego que el video reapareció en internet. De acuerdo con la publicación Variety, primero fue publicado en Twitter por un usuario llamado “chefboyohdear”. En el sketch Fallon imita a Rock como si estuviera en un talk show.

Fallon tuiteó que fue una decisión terrible personificar a Rock, quien también formó parte del elenco de “Saturday Night Live”.

“Estoy muy arrepentido de haber tomado esa decisión incuestionablemente ofensiva y les agradezco a todos por responsabilizarme”, escribió el astro de la televisión nocturna.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.