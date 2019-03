Prometido de JLo aparece con el ojo morado tras rumor de infidelidad

Agencia

MIAMI.- El futuro esposo de JLO, Alex Rodríguez, fue captado con un ojo morado tras conocerse las acusaciones de infidelidad

La ex estrella de béisbol de origen dominicano, de 43 años, y Jennifer Lopez, de 49, parecían tristes y serios en el aeropuerto de Miami-Opa Locka el miércoles después de su regreso desde las Bahamas, donde Rodríguez le pidió la mano a J.Lo después de dos años de noviazgo con un gran anillo de diamantes valorado en más USD 2 millones.

José Canseco fue quien destapó la supuesta infidelidad, pues alega que Rodríguez tuvo y tiene un affaire con su ex mujer, Jessica Sekely.

"Esas acusaciones que José está haciendo no son ciertas. Conozco a Alex desde hace muchos años y no lo he visto por más de 5 años. No dormí con él", escribió en Twitter.

Canseco hizo las impactantes afirmaciones en una serie de tuits que publicó en las primeras horas de la mañana del lunes tras conocerse el compromiso de la pareja de Hollywood.

Canseco alegó que la cantante latina no sabe que el hombre que este sábado le pidió matrimonio, es "un pedazo de mierda", y aseguró que todavía llama a su ex. "Pobre niña, ella no tiene idea de quién es él realmente. Deja de engañar a Jennifer López".

Pero eso no fue todo. Canseco finalizó su cataratas de mensajes dejando su número para que López se comunique con él por si le interesa saber "la verdad" sobre su novio: "@JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodriguez, llámame al 702-374-3735".

Pese al escándalo, JLo y Rodríguez publicaron imágenes del momento en el que se comprometieron durante unas breves vacaciones en las Bahamas el fin de semana.

El matrimonio con el deportista de origen dominicano será el cuarto de la latina, que ya ha estado casada tres veces: con el actor Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, y el cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos Emme y Max, de 10 años. También mantuvo una relación con el actor Ben Affleck, con quien se comprometió pero nunca llegó al altar.

En tanto, Rodriguez tiene dos hijas de su matrimonio con Cynthia Scurtis.