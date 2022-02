Joaquín Cosío revela las anécdotas más intimidantes con narcotraficantes

y su más reciente personaje en la serie “Narcos” “Don Neto”, pero estos personajes le han sacado más de un susto ya que ha tenido que lidiar con verdaderos integrantes de grupos delictivos.

A través de una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el actor revela que tiene muchas anécdotas que le hicieron temblar hasta las rodillas, ya que Cosío se describe como una persona noble y asegura que en su infancia era un niño tierno y consentido por sus tías.

Joaquín Cosío narra en su primera anécdota que un hombre rubio llegó a intimidarlo en un bar, a pesar de que este no había interpretado a ningún capo.

"Un hombre que no lo voy a olvidar, un rubio muy bien vestido, muy elegante, se me acerca y me dice: 'quiúbole', en ese tiempo yo ni había hecho películas, traía una barbota negra y me agarró de la mano y me dice '¿qué pasó, cómo te va?' y no me soltaba, luego se iba a la barra y regresaba: 'qué pasó ya volví, aquí ando'", contó el actor

Enseguida relató que al sentirse incómodo optó por retirarse del lugar, pero este hombre elegante manifestó una fuerte amenaza.

"A la tercera o cuarta vez yo ya estaba que me moría, temblando y ahí venía otra vez, le dije al amigo con quien estaba que nos fuéramos y me dice (el hombre rubio): 'cuídate cuando cruces la puerta''', contó el actor. "Es la única vez que comprobé que sí te tiemblan las rodillas", detalló Cosío.

En otra ocasión el actor expresó que mientras convivía con sus amigos en un bar llamado “Las 15 letras” se le acercaron unos jóvenes a infórmale que “ellos si eran los de a veras” (capos), acción que provocó que Cosío abandonara el establecimiento.

“En un bar que se llama 'Las 15 letras' estábamos mis amigos y yo y llegaron unos jovencitos medio entrados (bebidos) se me acercaron y les dije 'qué pasó'... es la frase más escalofriante que me han dicho: 'nosotros somos los de a de veras'" manifestó el actor.

Las interpretaciones de estos personajes lo han llevado a la cima del éxito, pero también le ha costado sentirse incomodo en ciertos lugares para evitar vínculos entre personas “peligrosas”, asimismo el intérprete de “Mascarita” en Matando cabos, expresó que debido a sus personajes de capos, ha recibido regalos por personas presuntamente ligadas al narco. Sin embargo asegura que disfruta demasiado hacer estos personajes, ya que le divierten muchísimo.

