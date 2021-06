Jodie Foster será galardonada con Palma de Oro en Cannes

ESTADOS UNIDOS.- La actriz y directora estadounidense Jodie Foster, recibirá la Palma de Oro de Honor en la edición número 74 de este año del Festival.

La actriz además de ser la invitada de honor de la ceremonia de apertura, la cual se llevará a cabo del 6 al 17 de julio.

"Me halaga que Cannes haya pensado en mí y me siento muy honrada de poder compartir algunas palabras de sabiduría o contar una aventura o dos con una nueva generación de cineastas".

Fue a la edad de 13 años cuando la actriz pisó por primera vez la alfombra roja de Cannes, esto tras su participación en la cinta Taxi Driver, de Martin Scorsese; ahora, 45 años después regresa siendo la galardonada por su trabajo realizado en más de 50 filmes.

Ganadora de dos premios Oscar, en 1989 y 1992 en la categoría de Mejor Actriz por cintas como Acusados y El Silencio de los Inocentes, Foster es actriz, directora y productora.

Entre sus trabajos se encuentran las películas:

"The Silence of the Lambs" - Stars: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Ted Levine, Scott Glenn, Brooke Smith... https://t.co/d6K0LtllZj



Director: Jonathan Demme, Release Date: 4 May 1991, Won 5 Oscars. #JodieFoster Wind Best Actress 1992 Oscars: https://t.co/aT1sKlW8Iu#YouTube pic.twitter.com/IclIOBwGv1