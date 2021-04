John Corbett volverá como Aidan Shaw en el reboot de Sex and the City

ESTADOS UNIDOS.- Puede que Samantha no forme parte del regreso de Sex and the City, pero el carismático Aidan Shaw, uno de los intereses amorosos de Carry, sí formará parte de la trama.

John Corbett retomará su papel en And Just Like That, el reboot de la serie que HBO prepara para su plataforma streaming (HBO Max).

"Voy a hacer el show, es muy emocionante", dijo el actor a Page Six y agregó que estará en varios capítulos de la nueva serie. "Me gusta toda esa gente, han sido muy amables conmigo".

And Just Like That seguirá al grupo de amigas en Nueva York, pero mostrando su faceta a los 50 años, su relación con la tecnología y redes sociales, y la pandemia.

Hasta ahora está confirmada la participación de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha Jones, no participará en la historia, y los productores de la serie ya tienen pensado cómo abordar su ausencia.

"Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales de la vida", explicó Max Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO a TV Line.

Aunque a inicios de año, en una entrevista, el actor Chris Noth (Mr. Big) aseguró que no sería parte de la serie, en sus redes sociales dejó entrever que podría haber cambiado de opinión.

