John Lennon: 41 años de la muerte del ex Beatle

John Lennon es un artista que trascendió más allá de The Beatles, prueba de ello fueron sus discos como solista, los libros que escribió y mucho más.

Mark David Chapman, quien terminó con la vida del músico, un día como hoy pero de hace 41 años, aparece en la última foto que se le tomó mientras estaba vivo.

Chapman llevaba varios días rondando las puertas del edificio Dakota, cazando a su presa, hasta que el 8 de diciembre de 1980 lo vio salir. Llevaba una copia del más reciente álbum de John, “Double Fantasy”, se acercó hasta el ex Beatle y le pidió que se lo firmara.

El momento fue capturado por el fotógrafo Paul Goresh, sin saber que horas después el hombre de la foto asesinaría al británico.

El asesinato

Alrededor de las 10:50 p. m. del 8 de diciembre de 1980, a la entrada del edificio Dakota donde vivía, Chapman disparó contra Lennon, cuatro de los disparos impactaron en la espalda y uno en el hombro izquierdo.

Eran balas huecas, diseñadas especialmente para destruir los músculos, huesos y arterias de la víctima. Fue llevado al Hospital Roosevelt y declarado muerto a su llegada a las 11 p. m.​

El funeral

Al día siguiente de su muerte, Yoko Ono dijo: “No hay funeral para John. John amaba y rezaba por la raza humana.​ Por favor, hagan lo mismo por él”.​ Su cuerpo fue incinerado en el Cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York, y sus cenizas esparcidas en Central Park.

Chapman fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de salir en libertad condicional pasados 20 años; aún sigue en prisión.

Teorías sobre injerencia de la CIA

Una de las teorías más comentadas y que ha adquirido verosimilitud con el tiempo, apunta a que Chapman era en realidad un agente contratado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para asesinar a Lennon, pues el músico resultaba incómodo para el gobierno de EU por su activismo y sus protestas contra el sistema capitalista.

“Imagine”

Es una canción del álbum homónimo, escrita por Lennon y Ono. Fue lanzada en 1971, y es el sencillo más vendido de su carrera en solitario. Con los años se ha convertido en un himno de paz y ha sido grabada por muchos artistas, entre ellos Madonna, Elton John y Stevie Wonder.

Polémico comentario

En marzo de 1966, dijo a la periodista Maureen Cleave del Evening Standard: “El cristianismo se irá. Se desvanecerá y reducirá su tamaño (...) Somos más populares que Jesús ahora —no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo”.

El comentario pasó desapercibido en Inglaterra, cinco meses después creó gran controversia en Estados Unidos. Las consecuencias del escándalo —quema de discos de The Beatles, la actividad del Ku Klux Klan, y las amenazas contra Lennon— contribuyeron a que la banda decidiera abandonar las giras.

Millonarias ventas

Las ventas de sus álbumes en los Estados Unidos alcanzan los 14 millones de unidades.​ “Double Fantasy” fue el mejor vendido,​ publicado unas semanas antes de morir, ganó el Premio Grammy por álbum del año en 1981.​

Escritura y arte

Es autor de los libros “In His Own Write” y “A Spaniard in the Works”. Empezó a dibujar y escribir a una edad temprana. Compiló sus cuentos, poesías, tiras cómicas y caricaturas en un cuaderno de la Quarry Bank High School al que llamó Daily Howl.

Los dibujos y textos eran en su mayoría satíricos, y en todo el cuaderno abundaban los juegos de palabras.

Reconocimientos

En La Habana, Cuba, está el parque John Lennon, para conciertos y actividades culturales. Se colocó una estatua el músico, de tamaño natural, sentado en una banca.

En noviembre de 2013 la Unión Astronómica Internacional nombró “Lennon” a uno de los cráteres de Mercurio en su honor.

Activismo político

Lennon y Ono realizaron una “encamada por la paz” durante su luna de miel en el Hotel Hilton de Ámsterdam; en marzo de 1969. Tres meses después hicieron otra en el Hotel Queen Elizabeth en Montreal,​ donde escribió y grabó “Give Peace a Chance”. El sencillo fue cantado en una manifestación contra la Guerra de Vietnam, en Washington, DC, el 15 de noviembre.

