Caí hasta lo más bajo que se podía: Johnny Depp

ESTADOS UNIDOS.- Por casi dos años, de Johnny Depp no se ha escuchado más que escándalos; y él, en silencio. Hasta ahora. El protagonista de la saga Los Piratas del Caribe se abrió con la revista Rolling Stone sobre su alcoholismo, los problemas en pareja y las deudas.

En el artículo, escrito por Stephen Rodrick, se asegura que la entrevista se dio a lo largo de tres días en la mansión de 3 mil 200 metros cuadrados que el histrión tiene en Londres.

El histrión compartió que el punto medular de su “aguda depresión” se dio cuando su vida amorosa y financiera colapsaron: “caí hasta lo más bajo que se podía”, relató.

Y todo apunta a que es cierto. En 2016, el estadounidense se divorció de la actriz Amber Heard y unos meses después fue demandado por el incumplimiento de pago de un préstamo que sacó para comprar un yate, autos y un avión privado. A la deuda se le sumo la falta de pago de impuestos y su fortuna de 650 millones de dólares fue cayendo.

"Es insultante decir que yo gastaba 30 mil dólares al mes en vino, porque era mucho más", explicó en la publicación, con su característico sentido del humor.

De la misma forma respondió a la anécdota de que, cuando su amigo Hunter S. Thompson se quitó la vida en 2005, envió sus cenizas al espacio mediante un dispositivo creado para eso en Aspen.

“Por cierto, no costó tres millones mandar a Hunter al espacio. Costó cinco", señaló.

Depp, protagonista de cintas como El Joven Manos de Tijera y El Club Dumas, reveló en dichas charlas que encontró consuelo al escribir sus memorias.

“Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas. Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí", finalizó el actor.

