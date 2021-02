Johnny Pacheco, padre de la salsa, muere a los 85 años

NUEVA YORK (AP) — El ídolo de la salsa Johnny Pacheco, cofundador de Fania Records, compañero de banda de Eddie Palmieri e impulsor de músicos como Rubén Bladés, Willie Colón y Celia Cruz, falleció. Tenía 85 años.

Pacheco murió el lunes en Nueva York tras haber sido hospitalizado de emergencia días antes debido a una pulmonía, informó su esposa, Cuqui Pacheco, en la cuenta de Facebook del artista.

Fania Records tuiteó que el músico, considerado uno de los “padres de la salsa”, no sólo fue uno de sus fundadores sino “el hombre más responsable del género... Era un visionario y su música vivirá eternamente”.

It is with profound sadness we share the news of the passing of Johnny Pacheco. He was one of Fania’s founders and the man most responsible for the genre of Salsa music. He was a visionary and his music will live on eternally. 🕊 https://t.co/zpGg9B2znV