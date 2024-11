Jolie vs. Pitt: Jon Voight pide a ex yerno acabar con su drama legal

Jon Voight, reconocido actor y padre de Angelina Jolie, solició a su yerno Brad Pitt que por favor acabe con su drama legal, es decir, su ‘interminable’ batalla de divorcio.

Voight está preocupado de que el peso de su separación haya afectado gravemente a sus nietos.

