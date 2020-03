Jorge Falcón menciona estar en desacuerdo con el stand up y las groserías

MÉXICO.- El comediante mexicano Jorge Falcón arremetió contra quienes se dedican a hacer stand up y argumenta que no es necesario el uso de malas palabras en los shows.

“No es que no me gusten, pero, de 10 se salvan dos, los otro ocho necesitan forzosamente usar lenguaje vulgar para hacer reír a la gente, es un recurso barato”, enfatizó.

“También sé decir groserías, pero no las digo no porque no pueda, sino porque no es necesario, soy más ingenioso y más gracioso”, comentó a Notimex.

El comediante, quien tiene más de 40 años en el escenario, explicó que ha tenido algunos discipulos, que poco a poco se han visto seducidos por la moda del stand up.

“Tengo alumnos y hay algunos que lo saben hacer bien, pero, poco a poco se han ido hacia el stand up. Tengo claro que cada quien tiene su lugar y lo que merece, y si tengo 46 años de comediante y todavía lleno teatros es por algo, a la gente le gusta este humor, entonces, disfruto mucho de mi trabajo”, expresó.

“Ha sido mi vida, un don que Dios me dio y lo he sabido aprovechar en beneficio de la gente, porque ¿cuántos no han sido felices con los chistes que platico?”, ahondó.

Finalmente, el comediante de 67 años no dejó pasar la oportunidad, para comentar su total desacuerdo a la proliferación de series y telenovelas que giran en torno al narcotráfico.

“Antes había programas muy divertidos en televisión abierta, que es la que ve el pueblo, ahora no, y creo que es un error, hace falta un espacio para reír, porque ellos (el público) son los que sufren más y no les dan espacios de esparcimiento”, dijo.

“Incluso las telenovelas también ya cambiaron ahora son de narcos y para mí eso es garrafal, porque si hay violencia y la estamos viviendo, ¿para qué se la enseñas a la gente, para qué le dices a los chamacos cómo robar, cómo viven de ricos?, ellos aprenden, para mí es algo negativo”, concluyó.