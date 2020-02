Sofía Vergara se despide de Modern Family con emotivas imágenes en redes sociales

Los Ángeles.- Sofía Vergara se despidió este semana del elenco de “Modern Family”, con quienes convivió 10 años, y ahora después de 11 temporadas llega a su fin.

La serie marcó un antes y un después en la vida profesional de la colombiana; la revista Forbes la coronó en 2018 como la actriz mejor pagada con ingresos superiores a los 35 millones de dólares, ya que el éxito de la teleserie le brindó millonarias campañas publicitarias y una línea de ropa.

También te puede interesar: Sofía Vergara sigue en disputa por sus óvulos; pagará 1.5 mdp a su ex

Sofía Vergara publicó en su cuenta de Instagram emotivos momentos de la despedida con sus compañeros de rodaje.

“Modern Family”, retrató la vida de diversas familias estadounidenses con problemas comunes con un toque de comedia. Fue en 2009 cuando el papel de Gloria Degado-Prichett se cruzó en su camino. Sofía Vergara conquistó a los televidentes interpretando a una mujer colombiana, con un hijo, casada con un hombre mucho mayor que ella.

I am so excited to be back at @AGT with @simoncowell @howiemandel and @terrycrews! The fact that @SofiaVergara is joining us is the icing on an already delicious cake! 🎂 #agt pic.twitter.com/t9Bw8Uam9U