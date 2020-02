Jose Eduardo Derbez prepara Stand Up sobre su vida personal

MÉXICO.- El actor mexicano José Eduardo Derbez informó que ya casi tiene lista su rutina de stand up en la que abundará en su vida personal y artística.

“Estoy a punto de terminar mi stand up y todo habla sobre mi papá, mi mamá y los problemas que hemos tenido. Pero también cuento acerca de mis relaciones amorosas. Hablo de todo, estará muy chistoso y también muy polémico”, adelantó el joven de 27 años.

José Eduardo, quien asegura tener una buena relación con sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, así como con sus tres hermanos, confirmó que recién concluyó su noviazgo con Bárbara Escalante y no planea, por el momento, salir con alguien más.

“Es mejor solo que mal acompañado. Duré cinco años y medio con ella y creo que hay que sanar las cosas, hay que tener un tiempo para sanar lo de la mente y lo del corazón”, consideró ante la prensa.

Dijo que la persona que deba llegar a su vida, tiene que ser en el momento adecuado. “No hay que buscarlo. Ahora estoy concentrado en mi trabajo, tengo muchos proyectos, pues viene un año increíble”.

No obstante sobre los rumores que ponen en duda sus preferencias sexuales, aclaró: “Si fuera gay o bisexual, ya lo hubiera dicho. Si fuera bisexual, tendría más ganado y no me limitaría, pero estoy consciente de lo que soy, de lo que tengo y lo que quiero”, concluyó.