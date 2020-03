Joy Huerta y su esposa, comparten su privacidad en las redes sociales

México.- Hace unas semanas, la vocalista Joy Huerta del dúo mexicano, Jesse & Joy, presumió públicamente por primera vez a su bellísima esposa, Diana Atri, quien ya no esconde los detalles de su feliz vida, al lado de su familia.

Desde entonces, no ha parado de presumir su felicidad al lado de su hermosa familia. De hecho, la esposa de Joy Huerta comparte su privacidad en redes sociales.

Ya me bañe y “peiné” porque anticipando ando hoy a las 5pm (hora cdmx) q tenemos una cita ustedes y nosotros x @jesseyjoy IG live :) #jesseyjoygolive ...hasta guapa me puse y como supuse q no me verán los pies en el live aquí les dejo mi ajuar entero 😂 #airmaxencasa #teamnike pic.twitter.com/CIZcIjBTIm