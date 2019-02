Joy Villa indigna en redes por su polémico vestido

Agencia

LOS ÁNGELES.- La Alfombra roja de los Premios Grammy son la ocasión perfecta para lucir los looks más modernos y extravagantes, muchos famosos incluso dan a conocer su manera de pensar.

También te puede interesar: ¿No viste los Grammys? checa la lista de ganadores

De acuerdo a Excélsior, ayer durante la ceremonia llevada a cabo en el Staples Center de Los Ángeles (California, Estados Unidos), Joy Villa llamó la atención al utilizar un vestido con el que expresó abiertamente su entusiasmo con respecto a las ideas del actual presidente de los Estados Unidos.

Su traje estuvo inspirado en The Wall, disco de Pink Floyd. Utilizó un bolso con las iniciales MAGA (Make America Great Again) (Haz América grande otra vez), púas en sus hombres y en la cola del vestido la frase 'Buid The Wall' (Construir el muro).

“Este atuendo representa el muro”, dijo la cantante durante la entrevista. “Esto es en lo que creo. Creo en el presidente”, dijo.

Como era de esperar, el atuendo fue sumamente criticado en redes sociales.