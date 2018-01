Julio Camejo prepara tres proyectos musicales

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor y cantante Julio Camejo inicia el 2018 con tres proyectos musicales, entre ellos un innovador concepto del videoclip de su afamado tema “A mover el atún”, donde realiza duetos con grandes personalidades de la farándula y que dieron paso a 17 minivideos que juntos formarán una pieza muy al estilo Camejo. En exclusiva para Novedades Quintana Roo nos cuenta los detalles.

“El 2017 lo cerré con muchas inversiones de trabajo, fue un año de muchos aciertos artísticos como fue el programa “Bailadísimo” y sus cuatro temporadas seguidas; este programa surgió con la intención de hacer un reallity show de baile como los que conocemos pero con la diferencia de que los jueces y conductores teníamos una participación primaria en el show y hacíamos demostraciones de baile, porque la mayoría de los programas que conocemos son cantantes o personalidades que se sientan a dar su opinión pero que a veces no tienen ni idea de lo que es bailar, está bien pero si los participantes se la está rifando aprendiendo pasos, coreografías para dar lo mejor de sí para que solo les digan muy bonito, muy sabroso, pues no, la idea es exponer a conductores que supieran y que enseñaran con el ejemplo si algo no estaba bien y así había interacción con los bailarines”, detalló.

Además de Bailadísimo, Julio Camejo no se sentó ni un solo momento a respirar, pues viajó al extranjero para estudiar, grabó la serie de Las Buchonas al lado de Joaquín Cosío, Vanessa Arias y Miguel Rodarte, entre otros; en Monterrey montó un trío al lado de Liz Vega y Karenka llamado Las Fieras y juntos grabaron el video del tema “Dame”; en Cuba hizo un dueto con JP Carrasco de un tema de Poncho Lizárraga de la Banda El Recodo que se titula “Regálame tu amor” y se dedicó en cuerpo y alma a la producción de uno de los temas más sonados en el norte del país que puso a bailar a más de uno a lo largo de la república mexicana y este es “A mover el atún”, de cual se desprenden 17 minivideoclips realizados con diferentes personalidades de la farándula que lo acompañan.

“A mover el atún es un tema que encierra todo y nada, es mover las ideas, el cuerpo, es decir no te quedes parado ve a la discoteca, mueve el bote, es un conglomerado donde participan diferentes artistas, que al final se conjugan en un gran videoclip. Parte del 2017 estuvimos en el proceso creativo de estos 17 videos. Empiezo telenovela en Imagen TV que aún no está definido el título pero inicio grabaciones el 2 de enero, y en mayo empezamos la serie de Netflix que se llama “La Hacienda del Rey”, la cual trata de las peleas clandestinas y la trata de blancas. Afortunadamente, estaré en la pantalla chica, en las plataformas, y musicalmente estoy bastante cubierto con estos tres videos y 17 viñetas”, expresó.