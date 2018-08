Así explicó Justin Bieber por qué lloraba con su novia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las imágenes de Hailey Baldwin y Justin Bieber llorando y consolándose mutuamente en calles de Nueva York conmocionaron a sus fans. ¿Hay problemas, previo a su boda?

Aunque debemos admitir que también resultaba romántico ver cómo se daban confort y se secaban las lágrimas el uno del otro, la principal preocupación de los fans fue saber ¿está todo bien? ¿El compromiso sigue en pie?, publica el portal web de la revista Quién.

Sin embargo, todo apunta a que no hay por qué alarmarse. El mismo Justin Bieber ha aclarado el motivo de su llanto en un video publicado por TMZ y lo ha hecho mostrando el libro The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment With the Wisdom of God (El significado del matrimonio: enfrentando las complejidades del compromiso con la sabiduría de Dios) del pastor Timothy Keller.

“A veces tienes días buenos y tienes días malos” explicó el intérprete de Sorry. “No es real si no tienes ningún mal día”.

Bueno… aunque no lo dejó realmente claro, al menos sabemos que no es nada grave, solo las situaciones a las que todos nos enfrentamos día a día.