Muestran a Justin Bieber y Hailey Baldwin llorando

CIUDAD DE MÉXICO.- De manera sorpresiva captan al cantante Justin Bieber y a la modelo Hailey Baldwin mientras paseaban en bicicleta en un parque de Nueva York.

Resulta extraño verlos de esa manera, ya que son una pareja solida, la acción se dio cuando el cantante se detuvo, bajó de la bicicleta y comenzó a llorar.

De acuerdo con Nación Rex, Justin Bieber se veía molesto y en ese momento empezó a llorar. En ese momento, la modelo lo abrazó para consolarlo, se dirigieron a una cafetería en donde Hailey también empezó a llorar y después el cantante consoló a su novia.

We deeply hope Justin Bieber is okay as this photos show him crying next to Hailey Baldwin yesterday in New York. 😭❤️ pic.twitter.com/mDFTag2nH1