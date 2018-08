¡Prepara el maratón! Netflix ya no tendrá películas de Marvel

Agencia

MÉXICO.- Todo es risa y diversión hasta que alguien decide crear su propia plataforma streaming, lo que conllevaría que todo el catálogo disponible en un servicio se iría a otro ¿verdad Disney?

Hasta el momento, Netlix tiene una gran variedad de películas de Disney entre las que destacan las películas de Marvel y aquí está el problema. El año pasado se anunció que la casa de Mickey entraría al negocio del streaming creando su propia plataforma on demand.

Esto significa que todo lo que produzca Disney y sus filiales como Marvel, Star Wars, y ahora con la compra de la 20th Century FOX, sólo serán vistas en la plataforma, aún sin nombre, de la empresa de Walt Disney.

Se sabe que esto sólo aplicará para Estados Unidos, donde será lanzada primero la plataforma de Disney...

Según informó el medio The New York Times, la última película que Netflix tendrá en su catálogo de Marvel será Ant-Man and The Wasp, Capitán Marvel, filme que se estrenará hasta 2019, ya no entraría en los planes de distribución de Netflix.

Netflix probablemente no va a perder suscriptores, su contenido original garantiza que todos se van a quedar, pero imagina qué va a pasar cuando Disney empiece a sacar películas y series originales, como lo hacía con Disney Channel, en formato digital.

Así que vayan preparando sus maratones de las películas de Marvel, pues próximamente ya no estarán disponibles en Netflix.

