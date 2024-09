Así fue la reacción de Justin Bieber al escándalo de 'Diddy' Combs

En medio de las fuertes denuncias contra el Sean 'Diddy' Combs de 54 años, han surgido cuestionamientos sobre la relación que Justin Bieber mantiene con el rapero y cómo reaccionó al escándalo.

La relación entre Justin Bieber y Sean 'Diddy' Combs ha sido objeto de escrutinio tras el arresto del rapero, quien enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado. Diddy fue detenido el 16 de septiembre en Nueva York, acusado de dirigir un "imperio de crímenes sexuales" y de un "patrón de abuso persistente", según informó Associated Press.

Justin Bieber e Sean Diddy Combs. Il video delle 48 ore insieme pic.twitter.com/fS0720JPwu — Valentina Federici (@Vale_Rici) September 23, 2024

Bieber, de 30 años, ha sido señalado por su cercanía con el rapero, quien fue uno de sus primeros mentores en la industria musical. Videos de ambos grabados en 2009 han resurgido en las redes, generando controversia.

En uno de los clips, Combs comenta que pasarían "48 horas juntos", describiendo la experiencia como "el sueño de un chico de 15 años". La conversación se tornó incómoda cuando mencionaron "buscar chicas" y el rapero insinuó "volverse locos".

A pesar del escándalo, Justin Bieber ha preferido mantenerse al margen. Según una fuente cercana citada por People, el cantante "está al tanto" de las acusaciones contra Diddy, pero no desea involucrarse.

"Sin embargo, no es nada en lo que él quiera centrarse", dijo el informante.

Bieber estaría concentrado en su vida familiar, especialmente desde el nacimiento de su primer hijo, Jack, el 23 de agosto, fruto de su matrimonio con Hailey Bieber.

Recientemente, Justin colaboró en el último álbum de Diddy, The Love Album: Off The Grid, lanzado en septiembre de 2023, donde participó en la canción Moments. Sin embargo, no ha emitido ninguna declaración pública sobre su relación con el rapero tras el arresto.

(Con información de Univisión)