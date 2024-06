Justin Timberlake prepara su defensa por conducir ebrio

El cantante Justin Timberlake fue detenido recientemente en Sag Harbor, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol. Su abogado, Edward Burke Jr., anunció que defenderá al artista con gran determinación.

"Espero defender vigorosamente al Sr. Timberlake de estas acusaciones. Tendré mucho que decir en el momento adecuado, pero actualmente estoy esperando el descubrimiento completo por parte de la oficina del Fiscal del Distrito",

expresó Burke Jr. en un comunicado a Deadline.

El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando Timberlake fue detenido por la policía tras ignorar una señal de alto y conducir de forma errática. El cantante fue arrestado y acusado de manejar en estado de ebriedad, aunque fue liberado tras una breve audiencia en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor, sin necesidad de pagar fianza.

El jefe de policía de Sag Harbor Village, Robert Drake, ofreció detalles adicionales sobre el arresto. Según Drake,

"el 18 de junio de 2024, a las 12:37 AM, Justin R. Timberlake, de 43 años, de Tennessee, fue observado operando un BMW 2025 hacia el sur en Madison Street, sin detenerse en una señal de alto debidamente colocada y sin mantener su carril de viaje. Un oficial de policía del Departamento de Policía de Sag Harbor Village inició una parada de tráfico y, tras la investigación, se determinó que el Sr. Timberlake estaba operando su vehículo en estado de intoxicación. El Sr. Timberlake fue arrestado, procesado y retenido durante la noche para su comparecencia matutina. El Sr. Timberlake fue procesado en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village el 18 de junio de 2024, a las 9:30 AM, donde fue liberado bajo su propia responsabilidad".

Timberlake, conocido por su éxito como miembro de NSYNC en los años 90, tiene próximos conciertos programados en Nueva York y Chicago, además de una gira mundial para promocionar su nuevo álbum "Everything I Thought It Was".

La gira incluye una presentación en Cracovia, Polonia, que coincide con la fecha de su próxima audiencia virtual el 26 de julio.

(Con información de Reforma)