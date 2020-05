Kalimba lanza versión remix de 'Una canción así'

México.- Kalimba sorprendió a sus fans con la versión remix de 'Una canción así' un tema que forma parte del álbum 'Somos muchos y venimos todos'.

En esta nueva versión podemos ver a Kalimba acompañado por dos invitados muy especiales, el productor Juan Magán y el rey del rap latino Akapellah dando a este hit un nuevo nivel de sabor y flow.

En esta versión remix, no sólo se acentúan los matices musicales oriundos del Caribe, pues para que la pieza musical resulte más efectiva, el dueto de directores mexicanos conocido como The Broducers, realizó un video con espíritu colorido y aroma de playa, en el cual podemos observar a los tres artistas en distintos paisajes, con el único fin de narrar la historia contenida en 'Una Canción así'.

El cantante Kalimba fue recientemente objeto de críticas a causa de que a través de redes sociales le recomendaran un criadero de perros para darse la oportunidad de comprarse uno. Sin embargo, decidió de cortar tajantemente los comentarios negativos que fueron apareciendo.

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers", emitió el cantante.

También explicó que los dos últimos perros que tuvo fueron adoptados, sin embargo y lamentablemente le causaron bastantes problemas de salud, específicamente en los pulmones y garganta, por lo que tuvo que darlos en adopción nuevamente.