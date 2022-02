Otra polémica: Kanye West corre a colaborador de su álbum "Donda 2"

Como es costumbre con Kanye West, ahora llamado Ye, sigue generando polémica por sus pleitos con otros famosos.

Hace unos días enfrentó a Billie Eilish y ahora con el cantante Kid Cudi, quien ya quedó fuera del esperado disco Donda 2 del ex de Kim Kardashian, precisamente por el hecho de ser amigo de la socialité y su actual novio Pete Davidson.

Pero Scott Ramón Seguro Mescudi, nombre real de Kid Cudi, no guardó silencio y manifestó su sentir sobre la decisión tomada por Kanye, quien fue uno de los precursores de su carrera, y cuya relación al parecer llegó a su fin.

También, a través de Twitter, Cudi dijo: "Habíamos hablado de esto desde hace semanas. Estás loco por tergiversar lo dicho y postear esta mentira sólo para llamar la atención en Internet. No eres un amigo. BYE". Tiempo después, publicó otro tuit donde declaraba que Dios abre puertas para que las personas equivocadas salgan de tu vida.

We talked weeks ago about this. You’re whack for flipping the script and posting this lie just for a look on the internet. You ain’t no friend. BYE