Angélica Rivera alista su regreso con bioserie sobre su vida

La actriz y exPrimera Dama de México, Angélica Rivera, está dando los toques finales a su bioserie, en donde, para su versión audiovisual, una de sus hijas la interpretará.

Su amiga, la actriz Cynthia Klitbo, reveló que en la historia de "La Gaviota" ella será quien interprete a la madre de la exPrimera Dama.

"Vive en Miami y sigue estúpidamente hermosa la desgraciada. Más que regresar (a la tv) está escribiendo la biografía, en los últimos tratamientos de la historia", dijo Cynthia a un programa de internet.

"Muy padre porque yo seré la mamá, la adoro y es una lady hermosa. El otro día fui a su casa y no estaba ninguna de sus hijas, estaba sola, le pregunté si no le daba cosa y dijo que no".