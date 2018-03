¡Wow! Karla Souza y Mario Casas, juntos en nueva película

Agencia

MÉXICO.- Carlos Saura, el cineasta de origen español, prepara una película inspirada en la canción popular mexicana, así lo dio a conocer al término de la charla magistral que ofreció en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde también recibió el Mayahuel Internacional en honor a su trayectoria.

“Es una historia que se llama 'El rey de todo el mundo', es una pieza que todos ustedes conocen y estamos trabajando en eso, me apetece mucho hacer un musical un poco en esa línea argumental que podría parecerse a Tango”, dijo Saura sobre el proyecto que contará con Karla Souza y Mario Casas en su elenco.

Anna Saura, hija del cineasta y productora de 'El rey de todo el mundo', comentó que el proyecto retrasará su rodaje un par de meses más porque “Karla está embarazada y esperaremos a que se recupere; además vamos a esperar la resolución de Imcine con el tema de la otra parte del presupuesto, por eso será el tiempo de espera”.

La película contará con la participación de Lila Dawns, quien ha trabajado con el español...

Óscar Jaenada, Fernando Noriega y el jalisciense Isaac Hernández también serán parte del elenco. “(Isacc) es un bailarín muy importante y esta mañana (ayer) desayunamos con sus padres, estamos también aquí viendo foros, porque necesitamos espacios muy grandes; en presupuesto tenemos cerca de tres millones de euros”, explicó la productora.

Sobre la participación de Karla; el director explicó que le parece una actriz muy talentosa que incluso podría cantar en la cinta: “Si ella quiere cantar por qué no, pero no es la razón por la que está en la película, ella va a dar vida a una maestra de baile, hablé con Karla en España y me parece una chica muy simpática y una actriz muy completa”.

La película contará con la participación de Lila Dawns, quien ha trabajado con el español: “Estamos en temas de derechos de autor por la música, pero la idea es volver a grabar las canciones clásicas, hemos hablado también con Armando Manzanero y Jesse y Joy porque le gustan bastante a mi papá”, dijo Anna.

'El rey de todo' el mundo no es la única película que Saura filmará en Guadalajara, El Guernica es una historia sobre la vida de Pablo Picasso que planea desde hace un par de años con Antonio Banderas como protagonista: “Todo se está moviendo de fechas por el tema de Karla y su embarazo, quizá comencemos primero la de Picasso, pero eso que te lo diga mi hija.

“Teníamos fecha de arranque el primero de octubre con Banderas, pero lo de Karla nos mueve las fechas así que es posible que Picasso se haga en verano y otoño El rey de todo el mundo”, dijo Anna sobre ambos filmes que este año se realizarán en Guadalajara, en coproducción entre México y España.

