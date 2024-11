Kate Cassidy, novia de Liam Payne, se despide del cantante en su funeral

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, asistió al funeral del exmiembro de One Direction, celebrado en las afueras de Londres, donde se despidió del cantante rodeado de sus familiares y amigos cercanos.

La influencer, visiblemente afectada, vistió de luto con un suéter de cuello alto, pantalones y un abrigo negro, además de lentes oscuros que ocultaban parcialmente su tristeza. A su lado estuvo Damian Hurley, hijo de la actriz Elizabeth Hurley.

La despedida tuvo lugar semanas después de que Kate y Liam estuvieran juntos en Buenos Aires. La pareja viajó a Argentina para asistir al concierto de Niall Horan, compañero de banda y amigo cercano de Payne.

