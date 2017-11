¡Entérate! Kate del Castillo llegará a México hasta el año...

Agencia

MÉXICO.- Verónica del Castillo afirmó que debido a la falta de un papel que aún no reciben los abogados de Kate del Castillo es que su hermana no viene a México, pues a pesar de haberse dado a conocer que ya está libre de delito, todavía no tienen un documento que lo certifique, informó el portal Agencia México.

“Está en curso el quinto amparo, pero esto que se dio a conocer por la PGR apenas, esto ya lo sabíamos desde enero, porque a finales de enero de este año se dio a conocer el no ejercicio de la acción penal, ya se había determinado que no había delito qué perseguir”, explicó Verónica en entrevista para Ventaneando.

También te puede interesar: ¿De terror? Lanzan tráiler de Hotel Transylvania 3 (video)

Posteriormente, Verónica explicó por qué su hermana ha decidido no viajar a México. “Y lo que pasa es que ahorita lo que están queriendo hacer con uno de los amparos los abogados, es que se den a conocer los fundamentos de esa resolución, una cosa es que digan ya está libre de delito, pero queremos la copia certificada y queremos saber los motivos de fondo, y eso es lo que todavía no tienen los abogados”.

Asimismo, afirmó que aun teniendo ese documento ve muy complicado que Kate pise tierras mexicanas. “Si puede venir, pero aunque tenga el papelito no va a venir, hasta que acabe la administración”.

Obra en Estados Unidos

Al respecto de la obra que la actriz montará en Estados Unidos donde contará parte de su vida, Vero contó que le hizo una solicitud a su hermana menor. “Le digo ya no hables por favor, ya en tu obra de teatro ya no hables nada de esto, porque se cansa de hablar de lo mismo pero pues ella también a veces da de qué hablar, pero híjole muero por ver su obra de teatro, estuve ahí en los ensayos en su casa y está muy divertida”.

Finalmente, la periodista afirmo que Kate no deseaba realizar una entrevista platicando sobre su encuentro con el narcotraficante, pero Verónica la convenció diciéndole que acababa de lanzar su documental y por ese motivo debían hablarlo.