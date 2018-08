Kate del Castillo espera ayuda de AMLO para regresar a México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si todo sale como espera, la actriz Kate del Castillo pasará Navidad con sus padres en México, algo que no ha podido realizar desde hace dos años, cuando el g obierno mexicano abrió una investigación en su contra por su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue en su podcast Neteando con Kate y Jessica donde la actriz expresó su confianza en que este viaje al país se pueda realizar una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia.

Fue a finales de julio cuando, a su llegada a la casa de transición, el presidente electo de México habló sobre la situación de la actriz: “Desde luego que debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella y cualquier ciudadano merece ser respetado”, declaró el político sin ahondar en la situación de la mexicana.

Jessica la cuestionó al respecto, a lo que Kate -que se encontraba en Colombia terminando el rodaje de Ingobernable 2- respondió: “Obviamente a mí me da mucha tranquilidad saber eso y que sea un presidente que vaya a respetar los derechos humanos y que se me respete a mí como ciudadana y como mujer y que ya me dejen en paz. Me dio mucho gusto, la verdad. No dice mucho, pero creo que me conviene y me gustó lo que dijo. A ver qué pasa”.

Kate expresó su deseo de pasar Navidad con sus padres: “Yo quisiera estar en diciembre para pasar Navidad con mis papás en México. Tengo ganas de volver a mi país, por supuesto, y regresar bien, no regresar con miedo. Entonces, si tengo el apoyo del gobierno, que es lo que no he tenido, imagínate, para mí va a ser increíble”.

Investigación sobre 'El Chapo'

Kate del Castillo no ha podido regresar a México desde hace dos años, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) le abrió una investigación por haberse reunido con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Luego se le abrió una investigación más, ésta por supuesto lavado de dinero y encubrimiento. En 2017 se decidió que por estos delitos no se ejercería ninguna acción penal en su contra.

Para evitar cualquier problema legal, los abogados de la actriz le recomendaron esperar antes de decidir volver a México.

Con información del portal Quién.