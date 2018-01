¿Katy Perry se hizo cirugías plásticas? Esto confesó

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Katy Perry finalmente habló de los rumores que hay sobre sus cirugías plásticas. En una entrevista con el portal estadounidense Refinery 29, la cantante confesó que ha recurrido a "fillers", pero que todo lo demás es totalmente real.

“He recurrido al láser y tengo inyecciones de relleno abajo de los ojos y se lo recomiendo a todos los que quieran una solución para sus ojeras, pero todo lo que tengo es real”, afirmó.

Y aunque muchos hablan de diferentes posibles operaciones, la cantante no se ha sometido a ninguna, según declaró. “Nos estamos alejando de las ideas que han creado de hacerte alteraciones físicas. Siempre será mejor que todo sea real, pero si quieres mejorarte la nariz, no tiene nada de malo... ¡Adelante! Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo”, fue el mensaje de la intérprete de “Roar”.

Además, reveló que su secreto para tener una piel lisa, es llevar una rutina estricta en cuanto al cuidado de la piel y comer más saludable que nunca. Tuvo que despedirse de la comida rápida para tener otros beneficios a cambio.

“Me encanta la comida y, a veces, si estoy de mal humor, lo único que quiero es el clásico helado de McDonald’s”, aclaró. “Pero este golpe de dopamina que te hace sentir bien por un momento te afecta por mucho en el cuerpo”, aseguró Katy.

La estrella pop no cree que deba de cambiar su apariencia y fue por eso que habló al respecto en Instagram y confesó: “Muchos de nosotros vivimos para la imagen que damos en esta red social. Compramos ropa o posamos de cierta manera, e incluso hasta a veces, vamos a eventos sólo para conseguir la foto perfecta. No es buena para nosotros como sociedad. Tenemos que encontrar un equilibrio y estoy tratando de encontrar el mío personal y no ser una víctima como los demás”, terminó.