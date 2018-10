Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Esto es lo que sucede cuando molestan a una Kardashian.

Kourtney Kardashian no dejará que su ocupada agenda se interponga entre ella y su deseo de defenderse.

El viernes, la madre de tres compartió una sexy foto al borde de una piscina mientras usaba un sexy bikini, y junto a la imagen comentó, "a veces necesitas un día libre".

A pesar de que gran parte de su sección de comentarios se llenó de palabras positivas, hubo un comentario malintencionado que ella se vio obligada a responder. Una usuaria le dijo, "Pero hermana, tú nunca trabajas".

Así que Kourtney se defendió ante la crítica. "Déjame responderte con todo el tiempo que tengo", le explicó. "Oh, espera, mi abogado está en la otra línea para discutir 6 acuerdos de negocios, tengo una cámara en mi cara grabando la temporada DIECISÉIS de Keeping Up With the Kardashians (quizás has escuchado sobre eso) y crío a tres hijos maravillosos".

Ver esta publicación en Instagram sometimes you need a day away, pics by kenny Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 5 Oct, 2018 a las 10:41 PDT

Ella concluyó su mensaje con unas palabras de amor para el trol, "Dios te bendiga a ti y a tus preocupaciones por mí".

No todo es perfecto

A lo largo de su estancia en el país asiático, que fue documentada por el programa 'Keeping Up With the Kardashians', Kim estuvo a punto de morirse de vergüenza en unas cuantas ocasiones por culpa de los modelitos de inspiración 'geisha' que elegía Kourtney o las sombras de ojos turquesas con pendientes estrafalarios a juego por los que se inclinó Khloé.

"No puedo ni probar bocado en la cena porque estoy increíblemente disgustada con los atuendos de mis hermanas, que no coordinan en absoluto con el mío", aseguró ante las cámaras del reality una enfadadísima Kim, que no tardó en enfrentar a sus acompañantes para dejarles claro que no estaban logrando mantenerse a la altura de la situación.

La principal preocupación de la estrella era que su 'séquito' dejara en mal lugar a su marido y a su reputación como creador de tendencias.