Conoce quién de las Kardashian es la hija favorita de Kris Jenner

ESTADOS UNIDOS.- La matriarca del clan Kardashian, la carismática Kris Jenner, no ha dudado en elegir a su tercera hija, Khloé Kardashian, como la "favorita" de sus seis hijos ahora que esta se dispone a debutar en la maternidad junto a su prometido Tristan Thompson y, sobre todo, después de haber pasado unos meses en los que su relación se ha estrechado todavía más con motivo de los preparativos ante la llegada del nuevo miembro de la familia.

"En los últimos días puedo decir que es Khloé. Se ha situado en lo más alto de la lista de mis hijos favoritos. Hemos estado de compras para el nuevo bebé y eso nos ha servido para estar más unidas", ha asegurado Kris a su paso por el programa de radio australiano 'Kyle & Jackie O'.

Sin embargo, y como ella misma ha confesado a continuación, el orden del citado listado de predilectos suele modificarse con bastante frecuencia y depende, entre otras muchas cosas, del momento en su vida en que se encuentren cada uno de los miembros de su extensa familia.

"Creo que a todos les pagan lo mismo, en función de las veces en las que hacen acto de presencia en el programa'...

"Bueno, la verdad es que cambia cada día, y me imagino que aquellos padres de familias numerosas me entenderán. Puede cambiar incluso dentro del mismo día porque hay un sinfín de dinámicas en la relación entre una madre y sus hijos", ha argumentado.

Por otro lado, la también mánager y -hasta cierto punto- artífice de las exitosas carreras televisivas de sus seis hijos también se ha pronunciado abiertamente sobre los ingresos económicos que estos reciben por su participación en el famoso reality 'Keeping Up with the Kardashians', asegurando que sus honorarios están directamente vinculados a sus respectivas apariciones en la pequeña pantalla.

"Creo que a todos les pagan lo mismo, en función de las veces en las que hacen acto de presencia en el programa. Así que si no te apetece estar en el programa, tendrás que trabajar para ganarte tu salario. ¡En esta casa no hay viajes gratis!", ha explicado divertida.

Con información del portal Quién