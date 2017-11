Kristen Stewart fue vista disfrutando del Corona Capital

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Nadie notó que entre los miles de asistentes al festival de música Corona Capital que se llevó a cabo este 18 y19 de noviembre en la Ciudad de México, estaba Kristen Stewart.

De acuerdo con Quién, solamente gracias a que un par de personas la reconocieron que se supo que había estado entre el público, pasando totalmente desapercibida por su genuino estilo al vestir, a decir verdad, muy acorde con los fans de la música alternativa.

“Como cuando Kristen Stewart te quita su celular y empieza a tomar selfies y no estás lista y ahora eres blurryface. Obvio me tomé otra foto jaja pero pues Twenty One Pilots”, escribió una de las afortunadas usuarias de Twitter que se topó con la guapa y famosa estadounidense a su paso por el festival de música.

Qué chingados hacia Kristen Stewart en el Corona. ‼️‼️🤔🤔😍😍💘💘 pic.twitter.com/FNFQkPOhIx — Balbina María (@balbinaxgarza) 20 de noviembre de 2017

Asimismo, ha comenzado a circular otra imagen, también de redes sociales, de otra de las personas que la reconoció, luego de que Kristen se detuviera en un puesto de tacos en la zona de comida del festival, aparentemente sin acompañantes.

“Mi nariz sale más grande que mi cara pero no importa porque sale Kristen Stewart al lado de mí”, tuiteó la usuaria Viviana Garza.

Y mientras que ninguna de las cámaras que acudieron a reportar los mejores momentos del festival de música en el que Foo Fighters, Green Day, The XX, Phoenix, entre muchos otros grupos, encendieron los escenarios durante dos días, Kristen probablemente disfrutó la libertad de ser una más entre la multitud que apenas y la reconoció.

Super nice gal #kristenstewart #blackjaguarwhitetiger #vetsjob #lovemyjob #vetslife Una publicación compartida por Dr. Mario Macías (@drmariomacias) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 2:22 PST

Siguiendo el rastro de quien fuera protagonista de Twilight, el sitio BuzzFeed se percató de que el da de ayer Kristen estuvo de visita en la fundación Black Jaguar-White Tiger, dedicada al rescate de animales de zoológico maltratados en circos, donde se tomó una foto con uno de los veterinarios, misma que fue publicada en sus redes. Finalmente, todos los que tuvieron la suerte de encontrarla este fin de semana concuerdan en que la actriz es de lo más accesible y sencilla.