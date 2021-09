Kunno: Criticado por no saber modelar en el Fashion Week

El tiktoker Kunno que salto a la fama por su modesta caminata dijo haber cumplido uno de sus grandes sueños, esto debido a que el famoso influencer fue invitado a modelar en uno de los eventos de pasarela famosas del New York Fashion Week. Causando furor entre sus seguidores y algunas críticas por la forma en que este modelo.

Este 8 de septiembre el tiktoker Kuno participo en una de las pasarelas más importantes en New York, invitado por la diseñadora colombiana, Paris Rodríguez, Papi Kunno modeló dos de los atuendos de la nueva colección de esta fashionista.

Este joven ha hecho historia al ser invitado es el primer mexicano abiertamente Gay en desfilar en tan importante pasarela, a sus 21 años.

Critican a Papi Kunno por su manera de modelar

En videos podemos ver como este chico se muestra seguro de sí mismo con el estilo de un divo, personas le comentaron que era un insulto la forma que modeló, como un insulto para las personas que estudian años.

Diferentes comentarios escribieron al chico, mostraba poca preparación, le falto profesionalismo, hicieron un llamado a las marca para que dejen de usar influencers en este tipo de eventos.

Otros usuarios se burlaron de su forma de caminar comparando con los personajes del videojuego GTA; en otros.

La neta, yo no se pq chingados invitaron a kunno a lo de fashion Week en Nueva York, cuando hay más modelos que merecen estar en su lugar. Se nota el poco profesionalismo al momento de modelar y su arrogancia, con las personas.

Pero eso a Kunno no le importa ya que a través de su cuenta de Instagram publico una foto en el cual contesto a todos sus haters, que no le interesa que digan de él.

“De una caminata de TikTok a desfilar por las pasarelas del New York Fashion Week. Ustedes no se imaginan cuántos ‘no’ he recibido cuando toco puertas para hacer modelaje. Pero Dios dijo que sí. Mi sueño más grande está por hacerse realidad. Gracias”, señaló en una publicación de Instagram.

