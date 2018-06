¡Entérate! Kylie Jenner no vive con Travis Scott

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde antes incluso de que se confirmara que se convertiría en madre con apenas 20 años junto al rapero de 27 años Travis Scott, Kylie Jenner siempre había tratado de mantener su romance en la más estricta intimidad, por lo que los detalles sobre cómo se conocieron o sobre su vida en común nunca han trascendido.

En un principio, se daba por sentado que los dos jóvenes se habrían mudado juntos a alguna de las mansiones del gurú de belleza antes o después del nacimiento el pasado febrero de la pequeña Stormi, pero en las últimas semanas habían comenzado a surgir una serie de rumores que aseguraban lo contrario.

En concreto, varias fuentes apuntaban a que el músico continuaba residiendo en su propia casa y que visitaba con frecuencia la de Kylie, pese a lo cual ambos seguían adelante tanto con su relación sentimental como con su compromiso de educar juntos a su hija.

Ahora la empresaria y celebridad parece haber confirmado esa información en un nuevo video que ha grabado desde su propio hogar para mostrar algunas de las novedades de su colección de maquillaje al portal Vogue, al revelar que en realidad vive con su mejor amiga Jordyn Woods.

"Pruebo la mayor parte de mis productos en Jordyn porque vivimos juntas, así que siempre estoy diciéndole: 'Jordyyyn... te necesito'. En realidad cualquier persona que venga a mi casa acaba con los brazos llenos de marcas de tintes o de sombras de ojos", comenta de pasada Kylie en la grabación, en la que menciona en otra ocasión a su 'bff' y el papel crucial que juega en su día a día desde hace años. "Nunca se me había dado bien hacerme las cejas, y Jordyn estaba ya acostumbrada a hacérmelas, pero al final acabé aprendiendo lo que me gustaba y lo que no".

A lo largo de su monólogo frente a la cámara mientras se prepara para salir, Kylie menciona a varios miembros de su familia para reflexionar acerca de a qué edad debería permitir que su niña comience a maquillarse o comentar que su hermana Kim Kardashian y ella no compiten con sus respectivas marcas. "Diseñamos productos muy diferentes y nos encanta probar los que lanza la otra", aseguró.

