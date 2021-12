El volumen dos de la quinta temporada de La Casa de Papel llega a Netflix este viernes, una de las series más populares de la plataforma. La historia del mayor atraco hecho a la Gran Casa de Moneda y al Banco en España estarían llegando a su fin; el desenlace de esta historia que nos ha mantenido enganchados durante las primeras cuatro temporadas y el primer volumen de la quinta, que se estrenó el pasado 3 de septiembre.

Netflix preparará el spin-off que llegará a la pantalla en 2023 inspirado en Berlín, uno de los personajes principales de la serie, por lo que todavía habrá más contenido de estos emblemáticos personajes.

¿Están listos para conocer en qué terminará “el mayor atraco de la historia”? Lo más seguro es que sí, pero por si no recuerdas algunas cosas o quieres refrescar la memoria, te compartimos lo que tienes que saber antes de ver el último volumen de la quinta temporada de La Casa de Papel.

La parte 2 de la temporada 5 de La Casa de Papel se estrena en Netflix este viernes 3 de diciembre, aquí te dejamos el horario de estreno.

¡No estoy listo!😭💔A esta hora estrena la temporada final de La casa de papel.



12:00 am PT

🇳🇮 2:00 am

🇬🇹 2:00 am

🇭🇳 2:00 am

🇲🇽 2:00 am

🇵🇪 3:00 am

🇵🇦 3:00 am

🇪🇨 3:00 am

🇨🇴 3:00 am

🇨🇺 3:00 am

🇻🇪 4:00 am

🇧🇴 4:00 am

🇩🇴 4:00 am

🇵🇷 4:00 am

🇵🇾 5:00 am

🇨🇱 5:00 am

🇺🇾 5:00 am

🇦🇷 5:00 am