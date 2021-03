¡La quinta es la vencida! Nicolas Cage se casa con una joven de 26 años

Nicolas Cage, de 57 años, contrajo nupcias con Riko Shibata, el 16 de febrero en el Hotel Wynn de Las Vegas, Nevada. El actor reconoció que es su quinto matrimonio, acontecimiento que podría sorprender a algunas personas.

De acuerdo con el medio de comunicación, la oficina del Secretario del Condado Clack, muestra que Riko, la joven 26 años tomó el apellido Cage.

Durante la boda, Shibata vestía un kimono nupcial japonés hecho a mano de Kyoto, mientras que, Cage, vestía un esmoquin de Tom Ford.

Después de la boda, la feliz pareja asistió a una pequeña celebración con la ex esposa de Cage, Alice Kim, de quien sigue siendo muy buen amigo, y su hijo Kal-El, de 15 años.

La pareja se conoció en Shiga, Japón, hace más de un año, informó el representante de la estrella.

Cabe agregar que Nicolas Cage, anunció su compromiso con Riko en agosto, después de comprometerse por medio de una llamada de FaceTime. En ese momento como la joven se encontraba en Japón, el protagonista de “Ghost Rider” envió el anillo de compromiso a través de FedEx.

