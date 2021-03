La tercera temporada significará el fin de la serie "Pose"

ESTADOS UNIDOS.- La serie 'Pose' llegará a su fin con la tercera temporada, la cual se estrenará en mayo.



Creado por Ryan Murphy, el show retrata la escena ballroom de Nueva York de la comunidad negra y latina LGBT+ en los años 80 y 90, a la par de la pandemia del sida.

La serie, que contó con varios actores trans, debutó en 2018, y ha ganado un premio Peabody, honores AFI y un Emmy para el actor Billy Porter, quien se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ganar el premio com Mejor Actor en Serie Dramática.

En un video compartido en Twitter, el showrunner también publicó un video anunciado el fin.

A message from executive producer and co-creator @StevenCanals on the third and final season of #PoseFX, premiering May 2. pic.twitter.com/f3mfyK3SEQ