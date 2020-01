‘La Roca’ llora en instagram por la muerte de su padre

Cancún.- La Roca respondió las muestras de cariño hacia su padre con lágrimas. El corpulento histrión, favorito del cine de acción, está conmoviendo al mundo con un mensaje en el que rinde tributo a su padre, el también icónico luchador Rocky Johnson, acaecido el día 15 de enero a causa de un una infección y una trombosis profunda.

“Fue un gran coágulo que se liberó, viajó por su cuerpo y fue directo a su pulmón y lo coaguló, y murió muy rápidamente de un ataque cardíaco masivo”, reveló el protagonista de Jumanji: The Next Level (Sony Pictures).

Agregó que su consuelo es saber que su padre murió sin sufrir.

“Al saber que no fue prolongado (su sufrimiento), y la razón por la que me dio un gran consuelo, a pesar de que no tuve la oportunidad de despedirme de mi viejo, es qué él había tenido mucho dolor durante mucho tiempo”, dijo.

Por ello, continuó, es importante mantenerse conectados a los seres queridos.

“Envíales un mensaje. Llámalos. Ve a verlos si están cerca y, si puedes abrazarlos, quiero que los abraces”, invitó.

En un post posterior, el exluchador difundió una foto con un cuaderno y un bolígrafo encima.

“Esto fue divertido. Haber escrito tantas cosas con los años, pero nadie me preparó para esto #eulogy, #mydad, #soulman”.

¿Cuántos años tiene ‘La Roca’?

Tiene 47 años. Dwayne Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California.

¿Quién es la esposa de Dwayne Johnson?