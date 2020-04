'La Roca' producirá nueva serie para HBO

México.- El actor Dwayne Johnson producirá una serie para HBO que bajo el título “Tre Cnt” contará cómo una familia consigue levantar un importante centro de lucha libre en el pario trasero de su casa de Texas.

El proyecto contará con la supervisión de Johnson, quien antes de su carrera como uno de los actores mejor pagados de Hollywood, fue luchador en la liga WWE bajo el alias de "The Rock".

La nueva serie será producida también por la actriz Issa Rae, con un guión escrito por Mohamad El Masri ("Here and Now"), informó la revista especializada Variety.

"Tre Cnt" será una producción de Seven Bucks, factoría detrás de títulos como “Jumanji: The Next Level” y “Fast and Furious Present: Hobbs & Shaw", entre otras producciones de Johnson.

El año pasado, Johnson y García, ex mujer del actor y socia habitual como productora, estrenaron "Fighting with My Family", una comedia independiente sobre una familia dedicada a la lucha libre.

Además de la serie para HBO y de cintas independientes, el equipo de Johnson sigue apostando por las superproducciones de la saga "Fast & Furious", que tiene previsto estrenar su novena película, actualmente pospuesta por el coronavirus.