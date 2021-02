La serie 'Loki' en Disney Plus ya tiene fecha de estreno

MÉXICO.- Loki, la próxima serie de Marvel Studios para Disney Plus, se estrenará el 11 de junio en la plataforma de streaming.

Además, Disney Plus anunció el resto de su lista de lanzamientos de primavera y principios de verano.

Después de 'WandaVision' y 'The Falcon and the Winter Soldier', Loki será el último proyecto del universo Marvel en pasar de la pantalla grande a la pequeña.

Loki, una serie Original de Marvel Studios, estreno 11 de junio. Solo en #DisneyPlus.



Nuestro 11 de junio, el de este universo. pic.twitter.com/tQWJQOgYYc — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) February 24, 2021

En Loki, Tom Hiddleston repite su papel como el agente del caos asgardiano, y el programa sigue sus aventuras en el tiempo y el espacio después de que agarró el Tesseract y desapareció en Avengers: Endgame.

El reparto también incluye a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant, con Kate Herron como directora y Michael Waldron como escritor principal.

Otros estrenos de Disney+

Star Wars: The Bad Batch, la serie animada ambientada después de The Clone Wars, que sigue a un escuadrón militar de élite de clones inusuales, se estrenará el 4 de mayo. Es el primero de los muchos programas derivados de Star Wars que Disney+ tiene en proceso, incluidos Ahsoka, Kenobi y Rangers of the New Republic.

Disney+ también fijó fechas para varias series nuevas: el programa de baloncesto de John Stamos Big Shot (16 de abril), la serie de misterio de Tony Hale The Mysterious Benedict Society (25 de junio), el derivado de Pixar Monsters at Work (2 de julio), Chip 'N' Dale: Park Life (23 de julio), y más.

